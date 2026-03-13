Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом

Фото: "Громадське радіо"

В пятницу, 13 марта, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб украинский эколог, зоозащитник и писатель Владимир Борейко

Об этом сообщила его супруга Ольга Мусафирова, передает RegioNews.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Информации о времени и месте захоронения пока нет. Семья пообещала сообщить об этом позже.

Владимир Борейко был директором ГО "Київський еколого-культурний центр" и одним из ведущих активистов природоохранного движения в Украине. Он автор более 200 книг и более 700 научных статей об охране природы, экологической этике и защите животных.

Борейко также был инициатором ряда природоохранных законов и организовывал кампании по сохранению старинных деревьев, запрету капканов и дельфинариев, ограничению весенней охоты и защите редких видов растений и животных.

В 2010 году Владимиру Борейко присвоили почетное звание "Заслуженный охранник Украины".

RegioNews выражает искренние соболезнования семье, близким и коллегам Владимира Борейко.