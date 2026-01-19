20:22  19 января
19 января 2026, 21:19

В Одесском ТЦК прокомментировали видео с силовым задержанием мужчины

19 января 2026, 21:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на произошедшее 19 января 2026 года в городе Одесса по ул. Софиевской с участием военнослужащих, полицейских и водителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу ведомства.

Как отмечается, в указанное время группа оповещения одного из районных ТЦК и СП действовала по вызову сотрудников Национальной полиции Украины с целью составления административных материалов в отношении гражданина, по информации полиции, находившегося в розыске за нарушение правил военного учета. Все действия производились в присутствии представителей Национальной полиции.

При проверке и выяснении обстоятельств гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследить для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Гражданин от выполнения законных требований отказался и сопротивлялся.

"Физическое влияние применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информация о "похищении" лица или его доставлении "в неизвестном направлении" не соответствует действительности. Информация о преднамеренном избиении, повреждении транспортного средства или превышении полномочий требует отдельной проверки", – сообщили в Одесском ТЦК.

По факту происшествия инициирована служебная проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.

