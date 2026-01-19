Россияне существенно повредили энергообъект ДТЭК в Одессе

Фото: ДТЭК

В ночь на 19 января российские военные значительно повредили энергетический объект ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения остаются 30,8 тысячи семей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Разрушение значительны и ремонтные работы требует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", – говорится в сообщении.

Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Дальше начнутся ремонты.

"Первоочередная задача – возобновить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", – отметили в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 19 января враг атаковал Украину 145 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 126 дронов.

В Одесской области из-за ночной дроновой атаки повреждены дома, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.