В Одессе работники ТЦК похитили мужчину, возили в авто по городу и требовали 6000 долларов
Одесские правоохранители разоблачили факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили на вымогательстве трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации.
По данным следствия, во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они похитили мужчину, посадили в автобус и около часа возили по городу.
Работники ТЦК требовали от заложника 6000 долларов США, после чего обещали не мобилизовывать его.
"Всех причастных к преступлению задержали. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в прокуратуре.
Как сообщалось, в Одесской области мужчина напал на работников ТЦК. Он получил отвертку и пытался нанести вред представителям ведомства.