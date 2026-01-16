16:40  16 января
В Херсонской области массово увольняются мэры городов
16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 16:55

В Одессе работники ТЦК похитили мужчину, возили в авто по городу и требовали 6000 долларов

16 января 2026, 16:55
фото: Одесская областная прокуратура
Одесские правоохранители разоблачили факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили на вымогательстве трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации.

По данным следствия, во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они похитили мужчину, посадили в автобус и около часа возили по городу.

Работники ТЦК требовали от заложника 6000 долларов США, после чего обещали не мобилизовывать его.

"Всех причастных к преступлению задержали. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, в Одесской области мужчина напал на работников ТЦК. Он получил отвертку и пытался нанести вред представителям ведомства.

