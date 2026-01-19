Фото: стоп-кадр с видео в соцсетях

Очевидцы зафиксировали инцидент в Одессе, где мужчину задержали неизвестные в военной форме прямо на улице

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Одессе неизвестные в военной форме силой задержали мужчину и посадили его в бус. По сообщениям очевидцев, нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения.

На опубликованном видео видно, что рядом находились полицейские, однако они не вмешивались в происшествие. Очевидцы отмечают, что инцидент произошел на оживленной улице, где находились несколько прохожих.

Напомним, вечером 15 января в Одессе прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили на вымогательстве трех работников районного ТЦК и члена общественной организации, которые во время мобилизационных мероприятий похитили мужчину в Киевском районе города. Злоумышленники посадили "заложника" в автобус, около часа возили по городу и требовали 6000 долларов, обещая не мобилизовывать его, после чего всех причастных к преступлению задержали.