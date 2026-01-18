13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
10:02  18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
18 января 2026, 15:29

В Одессе арестовали работников ТЦК: подозревают в похищении и вымогательстве

18 января 2026, 15:29
Фото: Киевский районный суд г. Одессы
Суд взял под стражу сотрудников ТЦК, подозреваемых в вымогательстве и незаконном лишении свободы

Об этом сообщили в Киевском районном суде Одессы, передает RegioNews.

По версии следствия, несколько дней назад во время мобилизационных мероприятий в Киевском районе г. Одессы три сотрудника территориального центра комплектования вместе с представителем общественной организации противоправно лишили свободы мужчину.

Применяя физическое принуждение, они принудительно усадили пострадавшего в автобус и около часа возили по городу. Одновременно подозреваемые требовали у мужчины 6000 долларов США за "решение вопроса" и недостаток его в РТЦК.

Следователь судья, рассмотрев ходатайство правоохранителей, избрал всем четырем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, вечером 15 января одесские правоохранители разоблачили факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий. Мужчину похители, посадили в автобус и около часа возили по городу.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье задержан работник ТЦК, который вместе с начальником издевался над военнообязанными. В ходе расследования следователи установили ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК
16 января 2026, 08:39
