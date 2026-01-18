В Одессе арестовали работников ТЦК: подозревают в похищении и вымогательстве

Фото: Киевский районный суд г. Одессы

Суд взял под стражу сотрудников ТЦК, подозреваемых в вымогательстве и незаконном лишении свободы

Об этом сообщили в Киевском районном суде Одессы, передает RegioNews.

По версии следствия, несколько дней назад во время мобилизационных мероприятий в Киевском районе г. Одессы три сотрудника территориального центра комплектования вместе с представителем общественной организации противоправно лишили свободы мужчину.

Применяя физическое принуждение, они принудительно усадили пострадавшего в автобус и около часа возили по городу. Одновременно подозреваемые требовали у мужчины 6000 долларов США за "решение вопроса" и недостаток его в РТЦК.

Следователь судья, рассмотрев ходатайство правоохранителей, избрал всем четырем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, вечером 15 января одесские правоохранители разоблачили факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий. Мужчину похители, посадили в автобус и около часа возили по городу.

