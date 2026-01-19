На Прикарпатье руководитель ТЦК устроил своего сына главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования – СМИ
Руководитель Надвирнянского ТЦК Игорь Калужак без лишних конкурсов и стыда устраивает своего 26-летнего сына – Станислава Калужака – главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Актуальная Правда".
"Пока одних ловят на улицах, свои – в теплых кабинетах. И маленькая деталь, которую почему-то не любят вспоминать. До полномасштабной войны Станислав Калужак развивал русскоязычный контент в Ивано-Франковской области и вел русскоязычный YouTube-канал Comedy Boys", – говорится в сообщении.
Напомним, в Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли военнообязанных мужчин в Румынию. Коррупционная схема действовала длительное время.
