Фото: стоп-кадр з відео у соцмережах

Очевидці зафіксували інцидент в Одесі, де чоловіка затримали невідомі у військовій формі просто на вулиці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

В Одесі невідомі у військовій формі силоміць затримали чоловіка та посадили його в бус. За повідомленнями очевидців, перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження.

На опублікованому відео видно, що поруч перебували поліцейські, проте вони не втручалися у подію. Очевидці зазначають, що інцидент стався на жвавій вулиці, де перебували кілька перехожих.

Нагадаємо, увечері 15 січня в Одесі прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного ТЦК та члена громадської організації, які під час мобілізаційних заходів викрали чоловіка в Київському районі міста. Зловмисники посадили "заручника" в автобус, близько години возили по місту та вимагали 6000 доларів, обіцяючи натомість не мобілізовувати його, після чого всіх причетних до злочину затримали.