20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 20:02

В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус

19 січня 2026, 20:02
Фото: стоп-кадр з відео у соцмережах
Очевидці зафіксували інцидент в Одесі, де чоловіка затримали невідомі у військовій формі просто на вулиці

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

В Одесі невідомі у військовій формі силоміць затримали чоловіка та посадили його в бус. За повідомленнями очевидців, перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження.

На опублікованому відео видно, що поруч перебували поліцейські, проте вони не втручалися у подію. Очевидці зазначають, що інцидент стався на жвавій вулиці, де перебували кілька перехожих.

Нагадаємо, увечері 15 січня в Одесі прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного ТЦК та члена громадської організації, які під час мобілізаційних заходів викрали чоловіка в Київському районі міста. Зловмисники посадили "заручника" в автобус, близько години возили по місту та вимагали 6000 доларів, обіцяючи натомість не мобілізовувати його, після чого всіх причетних до злочину затримали.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
