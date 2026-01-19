Надеялся бежать за границу: на Буковине задержали мужчину, предлагавшего взятку пограничнику
На Буковине будут судить мужчину, предлагавшего взятку пограничнику. Теперь правоохранители уже направили дело в суд
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Это произошло 6 января, когда 43-летний мужчина проходил паспортный контроль на международном пункте пропуска "Дяковцы-Раковец". Тогда он предложил пограничнику 1000 долларов, чтобы его выпустили за границу.
"Сейчас следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы которого с обвинительным актом направили в суд. Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.