Надеялся бежать за границу: на Буковине задержали мужчину, предлагавшего взятку пограничнику

Фото: Нацполиция

На Буковине будут судить мужчину, предлагавшего взятку пограничнику. Теперь правоохранители уже направили дело в суд

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Это произошло 6 января, когда 43-летний мужчина проходил паспортный контроль на международном пункте пропуска "Дяковцы-Раковец". Тогда он предложил пограничнику 1000 долларов, чтобы его выпустили за границу.

"Сейчас следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы которого с обвинительным актом направили в суд. Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.