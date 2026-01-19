16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 17:55

Надеялся бежать за границу: на Буковине задержали мужчину, предлагавшего взятку пограничнику

19 января 2026, 17:55
Фото: Нацполиция
На Буковине будут судить мужчину, предлагавшего взятку пограничнику. Теперь правоохранители уже направили дело в суд

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Это произошло 6 января, когда 43-летний мужчина проходил паспортный контроль на международном пункте пропуска "Дяковцы-Раковец". Тогда он предложил пограничнику 1000 долларов, чтобы его выпустили за границу.

"Сейчас следователи полиции завершили досудебное расследование, материалы которого с обвинительным актом направили в суд. Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

