На ферме в Ужгородском районе погибли три козы – полиция начала расследование

Фото: иллюстративное

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сообщение о брошенных и погибших животных поступило от неравнодушных жителей района.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия вечером 18 января. Полицейские установили, что в течение недели за животными никто должным образом не ухаживал. В результате на ферме обнаружили три мертвых козы, а остальные животные находились в запущенном состоянии.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Полиция проводит досудебное расследование и обещает привлечь виновных к ответственности.

Напомним, во Львовской области мужчина издевался над собаками, насильно заливая им алкоголь и снимая это на видео. Полиция установила его личность – 57-летний житель одного из сел Самборского района.