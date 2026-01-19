16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 19:22

На ферме в Ужгородском районе погибли три козы – полиция начала расследование

19 января 2026, 19:22
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Полиция Ужгородщины открыла уголовное производство из-за гибели животных на одном из местных фермерских хозяйств

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сообщение о брошенных и погибших животных поступило от неравнодушных жителей района.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия вечером 18 января. Полицейские установили, что в течение недели за животными никто должным образом не ухаживал. В результате на ферме обнаружили три мертвых козы, а остальные животные находились в запущенном состоянии.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Полиция проводит досудебное расследование и обещает привлечь виновных к ответственности.

Напомним, во Львовской области мужчина издевался над собаками, насильно заливая им алкоголь и снимая это на видео. Полиция установила его личность – 57-летний житель одного из сел Самборского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ужгород Закарпатье животные гибель животного полиция уголовное производство
Надеялся бежать за границу: на Буковине задержали мужчину, предлагавшего взятку пограничнику
19 января 2026, 17:55
РФ за сутки атаковала 4 района Днепропетровской области: полиция показала последствия обстрелов
19 января 2026, 17:41
В Житомире на ремонте школы "заработали" сотни тысяч
19 января 2026, 15:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На Днепропетровщине ранены пять человек из-за вражеских обстрелов
19 января 2026, 20:18
В Одессе на оживленной улице неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус
19 января 2026, 20:02
Россияне пытаются окружить еще один город на Харьковщине
19 января 2026, 19:59
Пожар в частном доме в Киевской области унес жизнь мужчины: полиция расследует обстоятельства
19 января 2026, 19:39
На Прикарпатье руководитель ТЦК устроил своего сына главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования – СМИ
19 января 2026, 19:35
В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 20 января
19 января 2026, 18:59
В Киевской области загорелся жилой дом: погибли два человека
19 января 2026, 18:45
9 пострадавших и 1 погибшая: российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова
19 января 2026, 18:43
Горячее питание для киевлян: ГСЧС запускает мобильные кухни – Свириденко
19 января 2026, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »