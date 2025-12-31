Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил его адвокат Александр Лысак в комментарии "Суспильному".

Ранее суд избрал Труханову меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели 9 человек во время непогоды осенью.

Напомним, за эксмера Одессы Геннадия Труханова внесли 42 миллиона гривен залога по делу о незаконном завладении землей. Чиновник оплатил 30 миллионов гривен, но после увеличения суммы залога до 42 миллионов пришлось доплатить еще 12 миллионов.

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Труханов вместе с членами преступной организации организовал схему передачи земель Одесской общины под застройку без конкурса, заранее определенным застройщикам. По результатам таких действий город понес убытки на 689 миллионов гривен. Кроме того, участников группировки подозревают в отмывании средств.

Ранее сообщалось, что бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения по делу о подтоплении города. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло ущерб и гибель людей во время сентябрьских ливней, но сам Труханов называет дело "политической диверсией".