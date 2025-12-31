19:02  31 декабря
Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова
18:33  31 декабря
Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
17:29  31 декабря
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 19:02

Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова

31 декабря 2025, 19:02
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову

Как передает RegioNews, об этом сообщил его адвокат Александр Лысак в комментарии "Суспильному".

Ранее суд избрал Труханову меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели 9 человек во время непогоды осенью.

Напомним, за эксмера Одессы Геннадия Труханова внесли 42 миллиона гривен залога по делу о незаконном завладении землей. Чиновник оплатил 30 миллионов гривен, но после увеличения суммы залога до 42 миллионов пришлось доплатить еще 12 миллионов.

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Труханов вместе с членами преступной организации организовал схему передачи земель Одесской общины под застройку без конкурса, заранее определенным застройщикам. По результатам таких действий город понес убытки на 689 миллионов гривен. Кроме того, участников группировки подозревают в отмывании средств.

Ранее сообщалось, что бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения по делу о подтоплении города. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло ущерб и гибель людей во время сентябрьских ливней, но сам Труханов называет дело "политической диверсией".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд политика Одесса Труханов Геннадий Леонидович мера пресечения
В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
30 декабря 2025, 22:55
В Одессе судили бывшего военного, работавшего на россиян
30 декабря 2025, 21:15
В Одессе полицейский отдал изъятые деньги аферисту: какой приговор получил милиция
30 декабря 2025, 11:35
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке
31 декабря 2025, 20:30
Украинские пограничники создали живую елку на границе
31 декабря 2025, 19:49
"Сдала анализы, слюну и тесты": Леси Никитюк пришлось обращаться к врачам прямо во время отдыха
31 декабря 2025, 19:30
Стало известно, как будут выключать свет 1 января
31 декабря 2025, 19:24
Зеленский уволил еще одного топчиновника
31 декабря 2025, 18:48
Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
31 декабря 2025, 18:33
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
31 декабря 2025, 17:29
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье
31 декабря 2025, 16:47
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »