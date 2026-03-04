В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей

Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители разоблачили должностных лиц. Известно, что бюджет из-за схем потерял более 3,5 миллиона гривен

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Речь идет о двух эпиздах. Первый касается дороговиста, который профильный департамент Днепровского городского совета заключил с компанией-подрядчиком на ремонт сливного коллектора. Как выяснили правоохранители, в акты работ вносили ложную информацию. В результате бюджет потерял 1,5 миллиона гривен.

Второй эпизод относится к подписанным договорам с тремя компаниями. Речь идет о содержании автодорог и содержании и текущем ремонте объектов сливной канализации в Днепре. При составлении актов выполненных работ, как утверждают правоохранители, вносили ложные данные с завышением на 20% показателей работы техники и проведения работ. Ущерб оценили в 2 миллиона гривен.

