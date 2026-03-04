18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
04 марта 2026, 20:50

В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей

04 марта 2026, 20:50
Фото: Нацполиция
В Днепре правоохранители разоблачили должностных лиц. Известно, что бюджет из-за схем потерял более 3,5 миллиона гривен

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Речь идет о двух эпиздах. Первый касается дороговиста, который профильный департамент Днепровского городского совета заключил с компанией-подрядчиком на ремонт сливного коллектора. Как выяснили правоохранители, в акты работ вносили ложную информацию. В результате бюджет потерял 1,5 миллиона гривен.

Второй эпизод относится к подписанным договорам с тремя компаниями. Речь идет о содержании автодорог и содержании и текущем ремонте объектов сливной канализации в Днепре. При составлении актов выполненных работ, как утверждают правоохранители, вносили ложные данные с завышением на 20% показателей работы техники и проведения работ. Ущерб оценили в 2 миллиона гривен.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

В Харьковской области чиновники Укрзализныци "потеряли" миллион на укрытиях для персонала
04 марта 2026, 16:55
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
03 марта 2026
