"Думал, что за ним следит разведка США": в Харькове мужчина с ножом бегал возле суда
В Харькове местные жители сообщили полицейским, что неизвестный мужчина бегал по улице Полтавского пути и ударил ножом по зданию Новобаварского суда. В сети также показали кадры
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В соцсетях местные жители отмечали, что мужчина говорил, что за ним следит американская разведка. Теперь стало известно, что правоохранители задержали мужчину.
Известно, что это 37-летний житель Харькова. Его нож удалили. Правоохранители возбудили уголовное производство.
