18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 20:30

"Думал, что за ним следит разведка США": в Харькове мужчина с ножом бегал возле суда

04 марта 2026, 20:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове местные жители сообщили полицейским, что неизвестный мужчина бегал по улице Полтавского пути и ударил ножом по зданию Новобаварского суда. В сети также показали кадры

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители отмечали, что мужчина говорил, что за ним следит американская разведка. Теперь стало известно, что правоохранители задержали мужчину.

Известно, что это 37-летний житель Харькова. Его нож удалили. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Харьков хулиганство
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Запорожье нашли опасные российские мины
04 марта 2026, 21:40
Отключение света 5 марта: в Укрэнерго сделали заявление
04 марта 2026, 21:20
В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей
04 марта 2026, 20:50
Смерть 55-летней женщины в Тернопольской области: полиция расследует действия врачей
04 марта 2026, 20:14
167 тысяч случаев ОРВИ за неделю: в каких регионах больше всего больных
04 марта 2026, 19:54
Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья
04 марта 2026, 19:39
Народного депутата Гунько официально исключили из Верховной Рады
04 марта 2026, 19:05
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
04 марта 2026, 18:45
6,9 и 7 млн ​​грн залога для топ-чиновников: прокуратура оспаривает решение
04 марта 2026, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »