"Думал, что за ним следит разведка США": в Харькове мужчина с ножом бегал возле суда

Фото: Нацполиция

В Харькове местные жители сообщили полицейским, что неизвестный мужчина бегал по улице Полтавского пути и ударил ножом по зданию Новобаварского суда. В сети также показали кадры

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В соцсетях местные жители отмечали, что мужчина говорил, что за ним следит американская разведка. Теперь стало известно, что правоохранители задержали мужчину.

Известно, что это 37-летний житель Харькова. Его нож удалили. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.