В Одессе судили бывшего военного, работавшего на россиян

Киевский районный суд города Одессы признал двух граждан виновными в государственной измене. Один из них является бывшим военным

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В октябре 2022 года российские спецслужбы завербовали мобилизованного в Вооруженные Силы Украины. Он тоже привлек своего товарища. Это бывший военный, переехавший в Подольск после того, как его дом в Харькове разбомбили.

Военный предоставлял вторую геопозицию своей воинской части, нахождение состава с боекомплектом на территории Донецкой области. Его товарищ, в свою очередь, пересылал эту информацию в WhatsApp представителю РФ. В январе 2023 года военного-предателя задержали в Донецкой области, а его друг был задержан в Одесской области.

На суде оба не признавали вину. Однако суд учел доказательства, предоставленные правоохранителями. В результате обоих приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.