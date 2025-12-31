Суд вирішив подальшу долю колишнього мера Одеси Труханова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив його адвокат Олександр Лисак у коментарі "Суспільному".

Раніше суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі 9 людей під час негоди восени.

Нагадаємо, за ексмера Одеси Геннадія Труханова внесли 42 мільйони гривень застави у справі про незаконне заволодіння землею. Посадовець сплатив 30 мільйонів гривень, але після збільшення суми застави до 42 мільйонів довелося доплатити ще 12 мільйонів.

Слідство вважає, що у 2016–2019 роках Труханов разом із членами злочинної організації організував схему передачі земель Одеської громади під забудову без конкурсу, наперед визначеним забудовникам. За результатами таких дій місто зазнало збитків на 689 мільйонів гривень. Крім того, учасників угруповання підозрюють у відмиванні коштів.

Раніше повідомлялося, що колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у справі про підтоплення міста. Його звинувачують у неналежному виконанні посадових обов’язків, що спричинило збитки та загибель людей під час вересневих злив, але сам Труханов називає справу "політичною диверсією".