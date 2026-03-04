Отключение света 5 марта: в Укрэнерго сделали заявление
В Украине в четверг, 5 марта, будут введены графики отключения света из-за последствий российских атак. В Укрэнерго предупредили, когда будут действовать эти ограничения
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В части регионов 5 марта будут введены графики почасовых отключений света с 8:00 до конца суток. Это касается графиков ограничения мощности (для промышленных потребителей).
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - призывают энергетики.
Напомним, за четыре года РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. Из-за этого наша страна понесла миллиардные убытки.
