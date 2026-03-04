В Украине начали выплаты "детской помощи": кто может получить

Иллюстративное фото

В Украине приступили к выплатам помощи родителям. Для получения соцпомощи уже можно открыть счет в Сбербанке

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Отмечается, что средства по программе єЯсланачинают поступать для 1370 человек. Ежемесячная выплата составляет 8 тысяч гривен, если отец, мать или опекун выходит на работу после того, как ребенку исполнился год. Эти деньги можно использовать для оплаты садика или няни.

Также выплаты к одному году уже перечислены более чем 46 тысячам семей. С начала года это ежемесячная выплата в размере 7 тысяч гривен. По словам главы правительства, сейчас работают над расширением возможностей подачи заявок, в частности, через Дія.

Напомним, также в марте состоится очередной перерасчет пенсий. После этого пенсии возрастут более чем на 12%.