18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 23:35

В Украине начали выплаты "детской помощи": кто может получить

04 марта 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине приступили к выплатам помощи родителям. Для получения соцпомощи уже можно открыть счет в Сбербанке

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Отмечается, что средства по программе єЯсланачинают поступать для 1370 человек. Ежемесячная выплата составляет 8 тысяч гривен, если отец, мать или опекун выходит на работу после того, как ребенку исполнился год. Эти деньги можно использовать для оплаты садика или няни.

Также выплаты к одному году уже перечислены более чем 46 тысячам семей. С начала года это ежемесячная выплата в размере 7 тысяч гривен. По словам главы правительства, сейчас работают над расширением возможностей подачи заявок, в частности, через Дія.

Напомним, также в марте состоится очередной перерасчет пенсий. После этого пенсии возрастут более чем на 12%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выплаты правительство социальная помощь
Рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести военных
25 февраля 2026, 18:26
Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
25 февраля 2026, 14:54
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
19 февраля 2026, 08:48
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине подорожал природный газ: какова теперь стоимость кубометра
04 марта 2026, 23:55
На Львовщине чиновники "нагрели" 4 миллиона на детском лагере
04 марта 2026, 22:15
В Запорожье нашли опасные российские мины
04 марта 2026, 21:40
Отключение света 5 марта: в Укрэнерго сделали заявление
04 марта 2026, 21:20
В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей
04 марта 2026, 20:50
"Думал, что за ним следит разведка США": в Харькове мужчина с ножом бегал возле суда
04 марта 2026, 20:30
Смерть 55-летней женщины в Тернопольской области: полиция расследует действия врачей
04 марта 2026, 20:14
167 тысяч случаев ОРВИ за неделю: в каких регионах больше всего больных
04 марта 2026, 19:54
Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья
04 марта 2026, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »