На Львовщине чиновники "нагрели" 4 миллиона на детском лагере

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили во Львовской области схему хищения средств. Оказалось, что израсходовано почти 4 миллиона гривен на ремонт детского лагеря, хотя работ не было

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о детском лагере в Стрыйском районе, который принимает одаренную молодежь и детей из уязвимых категорий. Среди обвиняемых называют бывшего начальника районного отдела образования, директора подрядной компании, бывшего директора лагеря и экономиста департамента образования и культуры Львовского городского совета.

На ремонт заведения город выделил средства. Однако чиновники завышали стоимость материалов. Часть работ, которая была в актах, действительно не выполнялась вообще. В результате бюджет потерял почти 4 миллиона гривен.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.