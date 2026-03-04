18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 23:55

В Украине подорожал природный газ: какова теперь стоимость кубометра

04 марта 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине фиксируют удорожание природного газа. Сейчас стоимость достигла самой высокой отметки с июня 2025 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

С начала недели природный газ на украинском рынке подорожал на 20% до 27800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС. С июня 2025 года это самая высокая цена. Рост стоимости связывается с войной на Ближнем Востоке. В частности, с тем, что крупнейшие поставщики (например, Катар) остановили производство из-за ударов Ирана.

Также причиной называют сокращение объема предложения, поскольку большинство частных добывающих компаний уже продали собственный ресурс марта еще в феврале.

При этом важно отметить, что для потребителей цена остается фиксированной: 7250 грн/тыс. куб. м. собственной добычи.

Напомним, также в Украине ощутимо подорожало топливо. В частности, средняя стоимость автогаза достигла отметки в 40 гривен за литр.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены газ
Как в Украине изменились цены на овощи
03 марта 2026, 09:30
В Украине подорожали яблоки: сколько теперь стоит килограмм
02 марта 2026, 23:45
В Украине снова дорожает гречка: почему это происходит и что будет с ценами
01 марта 2026, 19:35
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине начали выплаты "детской помощи": кто может получить
04 марта 2026, 23:35
На Львовщине чиновники "нагрели" 4 миллиона на детском лагере
04 марта 2026, 22:15
В Запорожье нашли опасные российские мины
04 марта 2026, 21:40
Отключение света 5 марта: в Укрэнерго сделали заявление
04 марта 2026, 21:20
В Днепре чиновники "нагрели" 3,5 миллиона на ремонте сетей
04 марта 2026, 20:50
"Думал, что за ним следит разведка США": в Харькове мужчина с ножом бегал возле суда
04 марта 2026, 20:30
Смерть 55-летней женщины в Тернопольской области: полиция расследует действия врачей
04 марта 2026, 20:14
167 тысяч случаев ОРВИ за неделю: в каких регионах больше всего больных
04 марта 2026, 19:54
Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья
04 марта 2026, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »