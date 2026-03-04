В Украине подорожал природный газ: какова теперь стоимость кубометра

Иллюстративное фото

В Украине фиксируют удорожание природного газа. Сейчас стоимость достигла самой высокой отметки с июня 2025 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

С начала недели природный газ на украинском рынке подорожал на 20% до 27800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС. С июня 2025 года это самая высокая цена. Рост стоимости связывается с войной на Ближнем Востоке. В частности, с тем, что крупнейшие поставщики (например, Катар) остановили производство из-за ударов Ирана.

Также причиной называют сокращение объема предложения, поскольку большинство частных добывающих компаний уже продали собственный ресурс марта еще в феврале.

При этом важно отметить, что для потребителей цена остается фиксированной: 7250 грн/тыс. куб. м. собственной добычи.

Напомним, также в Украине ощутимо подорожало топливо. В частности, средняя стоимость автогаза достигла отметки в 40 гривен за литр.