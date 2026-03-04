18:45  04 марта
В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки
17:27  04 марта
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 18:45

В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки

04 марта 2026, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В столице задержали 40-летнего мошенника. Он ограбил пенсионерку в Деснянском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в январе этого года. 88-летняя жительница столицы сообщила правоохранителям, что она стала жертвой ограбления. К ней позвонил неизвестный, рассказавший вымышленную историю о смерти соседки с первого этажа. Мужчина объяснил, что собирает средства на похороны.

Женщина пригласила его в коридор. Когда она достала из сумки кошелек, он вырвал его и скрылся. При этом соседка оказалась жива, к счастью.

"В настоящее время Деснянский районный суд признал обвиняемого виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения, во время испытательного срока и назначил ему семь лет лишения свободы. В то же время, с учетом предыдущего приговора за совершение наркопреступления, в итоге, злоумышленник проведет за решеткой семь лет и три месяца".

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Киев
Обещали компенсацию за отключение света: в Полтавской области аферисты выманили у людей тысячи гривен
04 марта 2026, 09:30
Обещал лечение: в Закарпатье аферист выманил у пенсионеров более миллиона
03 марта 2026, 17:45
Обещали вернуть родных: в Киеве три "наследственных ясновидящих" обманули семьи военных на 1,4 млн грн
03 марта 2026, 17:27
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
167 тысяч больных ОРВИ за неделю: в каких регионах больше всего больных
04 марта 2026, 19:54
Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья
04 марта 2026, 19:39
Народного депутата Гунько официально исключили из Верховной Рады
04 марта 2026, 19:05
6,9 и 7 млн ​​грн залога для топ-чиновников: прокуратура оспаривает решение
04 марта 2026, 18:30
3 погибших и 16 раненых: в Дружковке завершен разбор завалов после авиаудара
04 марта 2026, 18:09
700 тыс. грн убытков: эксдиректору аэропорта "Ужгород" инкриминируют халатность
04 марта 2026, 17:45
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
04 марта 2026, 17:27
Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области
04 марта 2026, 17:15
В Харьковской области чиновники Укрзализныци "потеряли" миллион на укрытиях для персонала
04 марта 2026, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »