В Киеве аферист украл у пенсионерки деньги "на похороны" живой соседки

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в январе этого года. 88-летняя жительница столицы сообщила правоохранителям, что она стала жертвой ограбления. К ней позвонил неизвестный, рассказавший вымышленную историю о смерти соседки с первого этажа. Мужчина объяснил, что собирает средства на похороны.

Женщина пригласила его в коридор. Когда она достала из сумки кошелек, он вырвал его и скрылся. При этом соседка оказалась жива, к счастью.

"В настоящее время Деснянский районный суд признал обвиняемого виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения, во время испытательного срока и назначил ему семь лет лишения свободы. В то же время, с учетом предыдущего приговора за совершение наркопреступления, в итоге, злоумышленник проведет за решеткой семь лет и три месяца".

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.