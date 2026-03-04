В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Нетешине Хмельницкой области перед судом предстанет 40-летний местный житель, умышленно выбросивший собаку породы той-терьер с 7-го этажа многоэтажки. От полученных травм животное погибло

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января.

Следователи завершили расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, совершенное с особой жестокостью).

Обвинительный акт уже направлен в суд. За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.

Напомним, в Харьковской области будут судить 53-летнего мужчину, который из ружья застрелил собаку соседки. От полученных ранений животное погибло. Муж закопал ее тело на своем дворе. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.