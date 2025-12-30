В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
Мужчина имеет статус ВПЛ. При этом он в течение полугода незаконно получал пособие на ребенка
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Как оказалось, мужчина получал деньги одновременно с матерью ребенка, с которой на самом деле этот ребенок проживал. Государство переплатило 18 тысяч гривен. Добровольно возвращать деньги мужчина не стал.
Как вынужденно перемещенное лицо, мужчина получал на ребенка увеличенные выплаты: в размере 3 тысяч гривен в месяц.
Суд полностью удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. С ответчика взыскано:
- 18 000 грн - чрезмерно выплаченную помощь на проживание внутри перемещенным лицам;
- 3028 грн - судебный сбор.
