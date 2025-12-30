19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 22:55

В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды

30 декабря 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Мужчина имеет статус ВПЛ. При этом он в течение полугода незаконно получал пособие на ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как оказалось, мужчина получал деньги одновременно с матерью ребенка, с которой на самом деле этот ребенок проживал. Государство переплатило 18 тысяч гривен. Добровольно возвращать деньги мужчина не стал.

Как вынужденно перемещенное лицо, мужчина получал на ребенка увеличенные выплаты: в размере 3 тысяч гривен в месяц.

Суд полностью удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. С ответчика взыскано:

  • 18 000 грн - чрезмерно выплаченную помощь на проживание внутри перемещенным лицам;
  • 3028 грн - судебный сбор.

    Напомним, в Черкасской области руководителя исправительной колонии разоблачили в растрате бюджетных средств и обогащении на осужденных. Чиновнику и его сообщнику объявили подозрение.

    gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
    суд выплаты мошенничество Одесса
    30 декабря 2025
    Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
    ​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
    29 декабря 2025
    Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
    Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
    23 декабря 2025
    Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
    Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
    19 декабря 2025
    Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
    Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
    Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
    30 декабря 2025, 23:03
    Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
    30 декабря 2025, 22:39
    Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры
    30 декабря 2025, 22:25
    На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
    30 декабря 2025, 21:55
    В Одессе судили бывшего военного, работавшего на россиян
    30 декабря 2025, 21:15
    Собачка, кактус и обручальное кольцо: что киевские пассажиры оставляли в транспорте в 2025 году
    30 декабря 2025, 21:09
    Шахматистка из Львова завоевала серебро чемпионата мира по быстрым шахматам
    30 декабря 2025, 20:59
    В Днепре задержали мужчину, который поджигал отделение "Укрпочты" и банки
    30 декабря 2025, 20:58
    На Львовщине иномарка сбила пенсионера
    30 декабря 2025, 20:45
    07 августа 2025
    Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
    06 августа 2025
    Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
    05 августа 2025
    Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
    Все видео »
    Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
    Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
    Все публикации »
    Владимир Фесенко
    Валерий Пекар
    Алексей Гончаренко
    Все блоги »