В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды

Мужчина имеет статус ВПЛ. При этом он в течение полугода незаконно получал пособие на ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как оказалось, мужчина получал деньги одновременно с матерью ребенка, с которой на самом деле этот ребенок проживал. Государство переплатило 18 тысяч гривен. Добровольно возвращать деньги мужчина не стал.

Как вынужденно перемещенное лицо, мужчина получал на ребенка увеличенные выплаты: в размере 3 тысяч гривен в месяц.

Суд полностью удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. С ответчика взыскано:

18 000 грн - чрезмерно выплаченную помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

3028 грн - судебный сбор.

