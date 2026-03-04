167 тысяч случаев ОРВИ за неделю: в каких регионах больше всего больных

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 23 февраля по 1 марта в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболел 167 931 человек. Это на 4% меньше, чем за предыдущую неделю

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в больницы госпитализированы 4744 пациента, среди них 2697 детей.

Превышение среднего уровня заболеваемости зафиксировано в Волынской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Превышение низкого уровня в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве и других регионах показатели соответствуют фоновому уровню ОРВИ.

Кроме того, в течение недели зарегистрирован 221 новый случай заболевания COVID-19, что на 12,8% превышает показатель предыдущей недели.

Напомним, по данным специалистов, в Николаевской области циркулирует самый тяжелый вид гриппа. Он быстро мутирует и может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, дыхательную недостаточность или даже менингит.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.