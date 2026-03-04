Смерть 55-летней женщины в Тернопольской области: полиция расследует действия врачей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Следователи Кременецкой области начали расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медиками, что привело к смерти 55-летней женщины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в соцсетях жительница одного из сел Кременецкой области обвинила врачей в смерти своей матери, 1970 года рождения. Публикацию заметили следователи и пригласили заявительницу в подразделение полиции, чтобы выяснить детали происшествия.

Потерпевшая официально изложила все обстоятельства в письменном заявлении.

По словам заявительницы, она настаивала на дополнительном обследовании и перевозке матери в медицинское учреждение в Тернополе, однако врач отказывала, утверждая, что в этом нет необходимости.

Женщина умерла 16 февраля. По данному факту следователи приступили к производству по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого полицейские:

будут устанавливать все обстоятельства происшествия,

назначат необходимые экспертизы,

дадут правовую оценку действиям медицинских работников.

Напомним, правоохранители завершили расследование и передали в суд дело в отношении двух акушерок-гинеколог полового отделения Острожской больницы в Ровенской области. Их обвиняют в халатности, приведшей к гибели новорожденной девочки.