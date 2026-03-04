В Запорожье нашли опасные российские мины

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Долинской общине Запорожского района нашли российскую "лепесток". Это произошло на территории села Разумовка вблизи улицы Параманова и переулка Лесного. Местные жители призывали быть осторожными.

"Враг никогда не разбрасывает один такой снаряд – рядом могут находиться другие мины", - предупреждают специалисты.

Если вы увидели опасный или подозрительный объект, то следует обращаться в экстренные службы, и ни в коем случае не касаться руками.

Напомним, в Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме. Трагедия произошла 21 ноября. По предварительным данным, подросток нашел в помещении гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.