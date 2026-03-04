Почти 800 подтоплений: ГСЧС работает над ликвидацией последствий весеннего половодья

Фото: ГСЧС

Почти 800 случаев подтоплений уже зафиксировано в Украине из-за весеннего половодья

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий, передает RegioNews.

Сейчас активные работы продолжаются в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

"Мы сформировали и удерживаем в готовности специальные отряды для противодействия паводкам. Они оснащены насосами, мотопомпами, снегоболотоходами и другим необходимым оборудованием", – отметил он.

В то же время, по словам Витовецкого, готовность спасателей – лишь часть успеха. Важно тесное сотрудничество с органами местного самоуправления. Иногда даже 15-30 минут работы экскаватора по созданию альтернативного водоотвода могут уберечь населенный пункт от подтопления.

Советы ГСЧС в случае угрозы подтопления:

выключите электро- и газоснабжение;

перенесите документы и ценные вещи в сухое место;

не входите в подвалы и помещения с поврежденной электросетью;

не двигайтесь по затопленным дорогам; при необходимости – эвакуируйтесь на повышенные участки.

При опасности звоните 101 или 112.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов подготовило 155 аварийных бригад и более 1 тыс. специалистов для реагирования на водные угрозы из-за массового таяния снега. После южных и восточных регионов оттепель с 23 февраля распространилась на север, центр и запад страны, в частности, на бассейны Днепра, Припяти и Тисы.