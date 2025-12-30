13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 11:35

В Одессе полицейский отдал изъятые деньги аферисту: какой приговор получил милиция

30 декабря 2025, 11:35
Фото: Нацполиция
Читайте також
Киевский районный суд города Одессы признал бывшего следователя полиции виновным в злоупотреблении служебным положением и умышленном невыполнении определения суда. Оказалось, правоохранитель отдал деньги, которые изъял во время службы, аферисту

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2017 года в Одессе игроки заведения "Лотомаркет" напали на кассира и украли 200 тысяч гривен. Через полтора часа правоохранители задержали авто с грабителями и изъяли деньги. Впоследствии суд наложил средства на арест.

Однако следователь Таировского отделения полиции отдал их мужчине, который представился владельцем игорного заведения и сообщил, что накануне оставил деньги кассиру на хранение. Как выяснилось позже, этот человек пользовался чужим утраченным паспортом.

Правоохранитель на суде оправдывался тем, что у него не было сейфа, в котором он мог хранить ценности. Однако отмечается, что у полиции есть специальный счет для зачисления средств.

Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Также его оштрафовали на 8500 гривен и запретили на 3 года занимать некоторые должности.

Напомним, во Львове правоохранители в помещении больницы задержали врач после получения $2000 за положительное решение о продлении пациенту третьей группы инвалидности и установлении более высокого процента потери трудоспособности.

