Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині

Фото: Національна поліція України
В Одесі попрощалися з поліцейським, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В Одесі відбулося прощання з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, відомим за позивним Маріо, який загинув під час виконання службово-бойового завдання. Церемонія зібрала рідних, колег по службі та побратимів. Загибель правоохоронця сталася на Донеччині, де він перебував у складі підрозділу Національної поліції, залученого до бойових дій.

На церемонію прийшли рідні, колеги та побратими

Ігор Корнієвський народився 4 березня 1989 року у місті Попасна Луганської області. Після школи він здобув фахову освіту у Золотівському професійному ліцеї та Слов’яносербському технікумі. Працював економістом на шахті. Згодом завершив навчання у Луганському національному аграрному університеті та отримав вищу освіту. У 2011 році переїхав на Чернігівщину, однак підтримував зв’язок з рідним регіоном.

У 2018 році Корнієвський повернувся на Луганщину та вступив на службу до патрульної поліції області. До кінця 2022 року працював на різних посадах. Після цього приєднався до бойового підрозділу поліції, зокрема до батальйону "Луганськ-1". З лютого 2023 року підрозділ увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади "Лють", де правоохоронець виконував завдання у зоні бойових дій.

Прощання з Ігорем Корнієвським в Одесі

Пізніше Ігор Корнієвський продовжив службу у штурмовому полку "Цунамі". Він працював у складі екіпажів безпілотних літальних апаратів. 23 листопада 2025 року поліцейський загинув на бойовій позиції на Костянтинівському напрямку внаслідок удару ворожого дрона. Обставини події встановлюються. Правоохоронні органи висловили співчуття родині та близьким загиблого.

Нагадаємо, на церемонії прощання у Львові військовий оркестр Волинського прикордонного загону виконав останню шану митцеві – народному артисту України Степану Гіга.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
