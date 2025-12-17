Фото: Національна поліція України

В Одесі попрощалися з поліцейським, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В Одесі відбулося прощання з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, відомим за позивним Маріо, який загинув під час виконання службово-бойового завдання. Церемонія зібрала рідних, колег по службі та побратимів. Загибель правоохоронця сталася на Донеччині, де він перебував у складі підрозділу Національної поліції, залученого до бойових дій.

Ігор Корнієвський народився 4 березня 1989 року у місті Попасна Луганської області. Після школи він здобув фахову освіту у Золотівському професійному ліцеї та Слов’яносербському технікумі. Працював економістом на шахті. Згодом завершив навчання у Луганському національному аграрному університеті та отримав вищу освіту. У 2011 році переїхав на Чернігівщину, однак підтримував зв’язок з рідним регіоном.

У 2018 році Корнієвський повернувся на Луганщину та вступив на службу до патрульної поліції області. До кінця 2022 року працював на різних посадах. Після цього приєднався до бойового підрозділу поліції, зокрема до батальйону "Луганськ-1". З лютого 2023 року підрозділ увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади "Лють", де правоохоронець виконував завдання у зоні бойових дій.

Пізніше Ігор Корнієвський продовжив службу у штурмовому полку "Цунамі". Він працював у складі екіпажів безпілотних літальних апаратів. 23 листопада 2025 року поліцейський загинув на бойовій позиції на Костянтинівському напрямку внаслідок удару ворожого дрона. Обставини події встановлюються. Правоохоронні органи висловили співчуття родині та близьким загиблого.

