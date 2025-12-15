В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Оператори стабілізували звʼязок до 60% з критичних 30% у місті

Як передає RegioNews, про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що через масовану атаку рф у регіоні вже три дні діють екстрені відключення світла. Попри складну ситуацію, оператори роблять все можливе, щоб відновити повноцінну роботу звʼязку.

"Команди Vodafone, Kyivstar та lifecell залучають додаткові бригади з генераторами із сусідніх областей. Оператори стабілізували звʼязок до 60% з критичних 30% в Одесі. В області ситуація стабільніша — там працює понад 87% мережі", – йдеться у повідомленні.

