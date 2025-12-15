В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
Оператори стабілізували звʼязок до 60% з критичних 30% у місті
Як передає RegioNews, про це інформує Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що через масовану атаку рф у регіоні вже три дні діють екстрені відключення світла. Попри складну ситуацію, оператори роблять все можливе, щоб відновити повноцінну роботу звʼязку.
"Команди Vodafone, Kyivstar та lifecell залучають додаткові бригади з генераторами із сусідніх областей. Оператори стабілізували звʼязок до 60% з критичних 30% в Одесі. В області ситуація стабільніша — там працює понад 87% мережі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, енергетики повернули світло 185 тисячам сімей на Одещині після обстрілів. Про це повідомили в ДТЕК.
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії
15 грудня 2025, 20:42Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26На Сумщині поліцейські врятували 86-річну мешканку з прифронтового міста
15 грудня 2025, 20:12Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій
15 грудня 2025, 20:09У Кривому Розі 40-річний чоловік вкрав авто та потрапив на ньому у ДТП
15 грудня 2025, 19:57Смертельна бійка на вулицях: у Дніпрі судили чоловіка, який вбив перехожого
15 грудня 2025, 19:55За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів
15 грудня 2025, 19:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »