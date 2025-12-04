Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 3 грудня на вулиці Кишинівській в одному з сіл Мологівської громади у Білгород-Дністровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика під час повороту не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. На жаль, внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст та його 15-річний пасажир загинули на місці.

Водія автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські затримали 23-річного водія легковика. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюються всі обставини трагічної події. Буде проведена низка судових експертиз. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП.