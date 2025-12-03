Фото: поліція

Не маючи жодних дозволів на землю неподалік узбережжя в Київському районі Одеси та прав на будівництво, чоловік вирішив звести там для своєї родини будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На початку цього року чоловік найняв робітників, які побудували для нього двоповерховий будинок площею 118,2 кв. м на самовільно зайнятій ним земельній ділянці площею 0,059 га, яка належить територіальній громаді.

Слідчі повідомили 42-річному жителю Березівського району про підозру за ч. 3 ст. 197-1 ККУ (самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Суд наклав арешт на будівлю.

Раніше повідомлялося, що на Волині продавали будинки під виглядом земельних ділянок – задля ухилення від сплати податків.