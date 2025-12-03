01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 10:32

В Одесі чоловік незаконно збудував двоповерховий будинок біля узбережжя

03 грудня 2025, 10:32
Фото: поліція
Не маючи жодних дозволів на землю неподалік узбережжя в Київському районі Одеси та прав на будівництво, чоловік вирішив звести там для своєї родини будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На початку цього року чоловік найняв робітників, які побудували для нього двоповерховий будинок площею 118,2 кв. м на самовільно зайнятій ним земельній ділянці площею 0,059 га, яка належить територіальній громаді.

Слідчі повідомили 42-річному жителю Березівського району про підозру за ч. 3 ст. 197-1 ККУ (самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Суд наклав арешт на будівлю.

Раніше повідомлялося, що на Волині продавали будинки під виглядом земельних ділянок – задля ухилення від сплати податків.

