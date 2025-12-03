Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Вночі 3 грудня внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на енергооб’єкті, пошкоджено обладнання.

На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізували у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

Рятувальники ліквідували пожежу, тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня війська РФ атакували безпілотниками Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У місті Тернівка загинули дві людини, ще три – поранені.