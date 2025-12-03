Росіяни вдарили по енергооб’єкту на Одещині: виникла пожежа, поранений працівник у важкому стані
Російська армія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Вночі 3 грудня внаслідок атаки безпілотників в Одеському районі виникла пожежа на енергооб’єкті, пошкоджено обладнання.
На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізували у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.
Рятувальники ліквідували пожежу, тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 3 грудня війська РФ атакували безпілотниками Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У місті Тернівка загинули дві людини, ще три – поранені.
