В Одесі накрили мережу нелегальних гральних закладів

Фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо вісьмох осіб, які забезпечували роботу нелегальних гральних закладів в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Діяльність залів координували кілька організаторів. Вони залучили до роботи молодь віком від 18 до 35 років. Призначили їх адміністраторами та доручили приймати ставки, супроводжувати клієнтів й проводити азартні ігри.

Нелегальні гральні заклади працювали за кількома адресами: на вулиці Академіка Філатова, Аеропортівській та проспекті Ярослава Мудрого. Доступ до залів мали лише "перевірені" клієнти зі спеціальної бази. Адміністратори інформували їх про акції та бонуси, допомагали поповнювати рахунок, входити до ігрових систем та обирати вид азартної гри.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та понад 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.

Крім того, виявили чотири складські приміщення, де фігуранти зберігали технічне обладнання та меблі для облаштування нових залів. Загальна вартість вилученого становить понад 61 млн грн. На майно суд наклав арешт.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) КК України. Справу передали до суду.

Нагадаємо, влітку у Києві правоохоронці ліквідували два нелегальні онлайн казино. Під час обшуків вилучили компʼютерну техніку.