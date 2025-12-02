21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 22:32

На Одещині ділки намагались підкупити прикордонника, щоб випустити "клієнта" за кордон

02 грудня 2025, 22:32
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Прикордонник на Одещині відмовився від хабаря і допоміг викрити організаторів нелегальної схеми переправлення за кордон. Ділки намагались переправити за кордон свого "клієнта"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відомо, що 23-річний та 19-річний організатори знайшли свого потенційного клієнта через знайомих. Вони вирішили спробувати домовитися з прикордонником, і запропонували йому 1 000 доларів. Правоохоронець повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди та відмовився допомагати зловмисникам.

Ділків затримали, коли вони отримували від клієнта 6 тисяч доларів. Відомо, що 19-річному фігуранту ще у вересні обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а 23-річному ділку в листопаді. Обох відправили під варту.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації ДПСУ
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Акторка Наталка Денисенко розповіла, як їй пропонували інтим утрьох
03 грудня 2025, 00:30
В Україні дефіцит овочесховищ: нема де зберігати понад мільйон тонн урожаю
02 грудня 2025, 23:50
В українських портах стала дешевшати пшениця - що відбувається
02 грудня 2025, 23:30
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02
У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57
Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08
Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »