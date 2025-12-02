На Одещині ділки намагались підкупити прикордонника, щоб випустити "клієнта" за кордон

Ілюстративне фото

Прикордонник на Одещині відмовився від хабаря і допоміг викрити організаторів нелегальної схеми переправлення за кордон. Ділки намагались переправити за кордон свого "клієнта"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відомо, що 23-річний та 19-річний організатори знайшли свого потенційного клієнта через знайомих. Вони вирішили спробувати домовитися з прикордонником, і запропонували йому 1 000 доларів. Правоохоронець повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди та відмовився допомагати зловмисникам.

Ділків затримали, коли вони отримували від клієнта 6 тисяч доларів. Відомо, що 19-річному фігуранту ще у вересні обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а 23-річному ділку в листопаді. Обох відправили під варту.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.