Росіяни масовано атакували безпілотниками інфраструктуру на півдні Одещини

Фото: ОВА

Вночі 2 грудня російська армія завдала чергового масованого удару "шахедами" по півдню Одещини. Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

На енергообʼєкті виникла пожежа, яку вогнеборці спільно з добровольцями ліквідували. Проте атака призвела до перебоїв з електрикою.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

Для надання допомоги населенню розгорнуті 11 пунктів незламності.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру у понеділок, 1 грудня, зросла до 45 людей. Загинули чотири людини.