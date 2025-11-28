Фото: поліція

Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Протягом кількох років чоловік у себе вдома скоював протиправні дії відносно племінниці, запрошуючи її в гості. Першого разу, коли дівчинці було сім років, а останнього – в одинадцять. Зловмисник ґвалтував і вчиняв сексуальне насильство над дитиною, фіксуючи все на відеокамеру.

Правоохоронці провели за місцем мешкання чоловіка обшук та вилучили відеофайли, які, за висновком експертизи, містять дитячу порнографію.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави.

Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць. Слідство встановило епізоди, які тривали кілька років.