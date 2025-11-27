Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджені фасади та скління двох будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загоряння, яке локалізували рятувальники.

Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада російські військові вкотре атакували БпЛА та артилерією Дніпропетропетровську область. Пошкоджена інфраструктура, є поранені цивільні.