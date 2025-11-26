13:43  26 листопада
26 листопада 2025, 10:42

На Одещині на трасі легковик врізався у вантажівку: є загибла та травмована

26 листопада 2025, 10:42
Фото: поліція
ДТП сталася 25 листопада близько 21:00 на трасі сполученням Київ – Одеса, неподалік села Болгарка в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка легковика BMW не врахувала безпечної швидкості руху та дистанції й врізалася у вантажівку Volvo, яка рухалася попереду в попутному напрямку.

На Одещині на трасі легковик врізався у вантажівку: є загибла та травмована

Від отриманих травм 27-річний водійка легковика, на жаль, загинула. Її 21-річну пасажирку з різними травмами доставили до лікарні.

Водій вантажівки не постраждав. Перевірка на стан спʼяніння показала, що він був тверезий.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Назначена низка судових експертиз. Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Одещині на трасі легковик врізався у вантажівку: загинула жінка

Нагадаємо, ввечері 24 листопада на Одещині автомобіль Toyota Camry влетів у відбійник. Водій загинув на місці.

