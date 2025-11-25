Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання", – йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них – дві дитини. Усім постраждалим надали необхідну меддопомогу.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару.

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих внаслідок ворожих атак вночі та вранці 25 листопада збільшилася до шести.