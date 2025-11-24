Військові РФ вночі атакували портову інфраструктуру на півдні Одещини: виникла пожежа на судні
Вночі 24 листопада російські військові вчергове атакували безпілотниками південь Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Загарбники вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.
На неексплуатованому судні виникло загорання, його ліквідували рятувальники.
Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.
