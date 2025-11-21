Вибух в Одеському ТЦК: загинув чоловік, військові розповіли подробиці

Фото: golos.com.ua

У Одеському обласному ТЦК та СП під час розмови з громадянином стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах

Про деталі інциденту повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок інциденту чоловік загинув на місці.

Військовослужбовець ТЦК та СП отримав поранення, йому оперативно надали домедичну допомогу та госпіталізували. Його стан наразі уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та ДСНС.

Триває з'ясування обставин події та походження вибухонебезпечного предмета.

Керівництво ТЦК активно співпрацює зі слідством і закликає медіа та громадськість уникати поширення неперевіреної інформації.

Нагадаємо, в Одесі 21 листопада стався вибух у приміщенні РТЦК та СП. Було відомо, що одна людина загинула, ще одна – поранена.

Раніше повідомлялося, що на Одещині правоохоронці влаштували "полювання" на чоловіків, які ухиляються від мобілізації та перебувають у розшуку. За уникнення відповідальності брали від 300 до 1000 доларів США. Працівники ДБР задокументували понад десять епізодів корупції з боку правоохоронців.