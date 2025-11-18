18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 21:54

В Одесской области к 13 годам приговорили парня, который убил мать и семилетнюю сестру

18 ноября 2025, 21:54
иллюстративное фото: из открытых источников
Именно такой приговор получил 18-летний житель Подольского района, два года назад убивший мать и сестру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 16-летний молодой человек, житель города Ананьев, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, убил свою 38-летнюю мать и 7-летнюю сестру.

На основании выводов судебных экспертиз и других собранных доказательств следователи предъявили юноше обвинения в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, а также в поругании над телом умершего. Действия квалифицированы по п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Суд, исследовав материалы производства, признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина убил знакомого из -за разных взглядов на воспитание детей. Трагедия произошла на днях в одном из сел Сергеевского территориального общины.

