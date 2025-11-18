На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что в октябре 2025 года инспектор предложил знакомому переправлять военнообязанных в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, минуя официальные пункты пропуска.

Знакомый должен был искать тех, кто хочет уехать за границу. При этом инспектор использовал служебную информацию о маршрутах и участках границы, чтобы организовывать переправку. За свои "услуги" он предлагал брать с клиентов 5 тысяч долларов.

В ноябре пограничник был задержан. Это произошло после того, как он получил 15 тысяч долларов. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3-х лет.

