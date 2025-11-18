09:28  18 листопада
18 листопада 2025, 11:58

На Одещині водійка Toyota збила на смерть чоловіка та поїхала геть

18 листопада 2025, 11:58
Фото: поліція
ДТП сталася 17 листопада близько 17:00 на 437-му кілометрі траси Київ-Одеса в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка легковика Toyota, рухаючись зі сторони Києва в бік Одеси, збила 55-річного пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому для цього місці. Чоловік, на жаль, помер на місці, а водійка покинула місце пригоди.

Правоохоронці розшукали 25-річну водійку неподалік місця ДТП, вона не постраждала.

Її перевірили на стан алкогольного сп’яніння – за результатами була твереза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка судових експертиз. Автомобіль поліцейські вилучили.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, розслідування триває.

На Одещині водійка Toyota збила на смерть чоловіка та поїхала геть

Нагадаємо, пізно ввечері 17 листопада на Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик. Серед чотирьох постраждалих – дитина.

