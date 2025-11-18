Фото: поліція

ДТП сталася 17 листопада близько 17:00 на 437-му кілометрі траси Київ-Одеса в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка легковика Toyota, рухаючись зі сторони Києва в бік Одеси, збила 55-річного пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому для цього місці. Чоловік, на жаль, помер на місці, а водійка покинула місце пригоди.

Правоохоронці розшукали 25-річну водійку неподалік місця ДТП, вона не постраждала.

Її перевірили на стан алкогольного сп’яніння – за результатами була твереза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призначена низка судових експертиз. Автомобіль поліцейські вилучили.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, розслідування триває.

