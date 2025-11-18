На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: четверо пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло 17 ноября около 21:00 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Коростов Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись легковушка Volvo V50, которой управлял 30-летний житель Стрыя, и грузовик MAN под управлением 37-летнего жителя Закарпатской области.

В результате ДТП водитель Volvo и его пассажиры: шестилетний мальчик, 25-летняя женщина и 45-летний мужчина – все жители Стрыйского района – получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 16 ноября на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали два человека.