Росіяни масовано атакували енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

"Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах, їх загасили рятувальники.

На жаль, одна людина постраждала.

Тривають відновлювальні роботи.

