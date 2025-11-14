У гуртожитку в Одесі сталася пожежа: є постраждалі

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У гуртожитку на вулиці Канатна виникло загорання майна в одній з кімнат.

Під час пожежі постраждали дві дівчини, які отруїлися продуктами горіння.

Рятувальники з верхніх поверхів евакуювали 11 осіб.

Пожежу ліквідували. Попередня причина займання – коротке замкнення електрообігрівача.

На місці працювали 50 вогнеборців, залучались 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, 9 листопада у Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна пожежа. На щастя, загиблих чи постраждалих немає.