У гуртожитку в Одесі сталася пожежа: є постраждалі

В Одесі у гуртожитку сталася пожежа: постраждали дві дівчини
Пожежа сталася ввечері 13 листопада у Приморському районі Одеси
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
У гуртожитку на вулиці Канатна виникло загорання майна в одній з кімнат.
Під час пожежі постраждали дві дівчини, які отруїлися продуктами горіння.
Рятувальники з верхніх поверхів евакуювали 11 осіб.
Пожежу ліквідували. Попередня причина займання – коротке замкнення електрообігрівача.
На місці працювали 50 вогнеборців, залучались 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, 9 листопада у Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна пожежа. На щастя, загиблих чи постраждалих немає.
11 листопада 2025
