На Одещині судитимуть 34-річну жінку, яка облила розчинником і підпалила сусіда

Слідчі висунули жінці обвинувачення та скерували матеріали справи до суду. Їй загрожує до 10 років ув’язнення

Подія сталася у липні поточного року в підвалі багатоповерхового будинку в Білгороді-Дністровському.

Подія сталася у липні поточного року в підвалі багатоповерхового будинку в Білгороді-Дністровському.

Правоохоронці встановили, що потерпілий разом з 34-річною сусідкою вживав спиртні напої. Під час посиденьок між ними виник конфлікт, у ході якого жінка схопила пляшку з розчинником для фарби, знайдену на сходах біля виходу з підвалу, облила ним чоловіка та підпалила запальничкою, що мала при собі, а потім втекла, залишивши його в полум’ї. Чоловіку вдалося самотужки загасити вогонь і викликати правоохоронців та швидку.

На жаль, врятувати потерпілого не вдалося – через два місяці після отриманих травм він помер.

Правоохоронці затримали зловмисницю і висунули їй обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

