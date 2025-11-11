Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла
Енергетики на Одещині вже повернули світло для 1600 родин після нічного обстрілу
Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", – йдеться у повідомленні.
Без електроенергії залишаються близько 14 500 споживачів.
У ДТЕК зазначили, що після дозволу від військових та рятувальників енергетики зможуть оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень.
Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці".
