У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла

Ілюстративне фото: pixabay
Енергетики на Одещині вже повернули світло для 1600 родин після нічного обстрілу

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", – йдеться у повідомленні.

Без електроенергії залишаються близько 14 500 споживачів.

У ДТЕК зазначили, що після дозволу від військових та рятувальників енергетики зможуть оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці".

