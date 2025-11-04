В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 46-летняя одесситка, работавшая почтальоном в почтовом отделении, присваивала чужие деньги. Женщина должна была доставлять деньги пенсионерам домой и знала, что последние были за границей. Воспользовавшись этим, она сама подписывалась за супружескую пару в ведомостях, подавала документы в бухгалтерию и забирала пенсионные деньги себе.

Таким образом, в течение нескольких месяцев злоумышленница присвоила более 53 тысяч гривен.

"Максимальное наказание, которое грозит женщине – лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обвинительный акт направлен в суд", – сообщили в полиции.

Как сообщалось, 76-летняя женщина и ее 85-летний мужчина из Одессы, вернувшись из-за границы в Украину и узнав в якобы получавших пенсию Пенсионном фонде, обратились в полицию.